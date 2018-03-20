Канада обратилась к России из-за отравления Скрипаля

Обращение, которое возлагает на Россию ответственность за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля, поддержал Федеральный парламент Канады.

Об этом сообщает "Укринформ".

Принять документ предложила министр иностранных дел Фриланд. Документ в парламенте поддержали единогласно.

В документе Канада осудила применение нервно-паралитического вещества на суверенной территории Великобритании и признала, что Россия является ответственным за этот поступок.

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Кроме того, в документе содержится призыв к России вполне сотрудничать с британскими следователями.

Также документ выражает солидарность Канады с Объединенным королевством, как с ключевым союзником по НАТО и партнером в G7.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.