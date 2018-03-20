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Полиция Великобритании изъяла авто друга Скрипаля

213 Читати новину українською
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия / epa.eu

Полиция Великобритании изъяла для проведения криминалистической экспертизы авто близкого друга экс-разведчика Сергея Скрипаля, Росса Кэссиди.

Об этом Росс Кэсседи рассказал газете The Telegraph, сообщает "Медуза".

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Отмечается, что 3 марта Кэссиди встретил в лондонском аэропорту Хитроу дочь Сергея Скрипаля Юлию, которая прилетела из Москвы, и отвез на своем пикапе в дом отца в Солсбери. На следующий день Скрипали были обнаружены в центре города без сознания с признаками сильного отравления.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что вещество, которым отравились Скрипали, могло быть нечаянно привезено Юлией в багаже ​​среди личных вещей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. Взамен глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Кто такой Сергей Скрипаль? Это бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже.

Теги: Новости политики Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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