Российские дипломаты уже покинули посольство в Лондоне

Сегодня, 20 марта, высланные Великобританией российские дипломаты покинули помещение посольства в Лондоне.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

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Отмечается, что колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась в аэропорт.

Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства. Вместе с членами семей, Соединенное Королевство покинут около восьмидесяти человек.

Российских послов высылают из Великобритании из-за причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Британские дипломаты, которых Москва высылает из России в ответ на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним отравили и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.