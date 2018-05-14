Скрипаль консультував іноземних розвідників щодо Росії, – The New York Times

Протягом декількох років перед своїм отруєнням у британському Солсбері колишній подвійний агент Сергій Скрипаль консультував співробітників іноземних розвідок щодо Росії.

Про це із посиланням на неназваних європейських чиновників повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що кілька разів Скрипаль зустрічався із представниками чеської розвідки, а також відвідав Естонію в 2016 році, контактуючи з місцевими спецслужбами.

Під час своєї короткої зустрічі з чеською розвідкою він надав інформацію про офіцерів ГРУ, що діяли в Європі. Ці відомості були застарілими – він пішов із російської воєнної спецслужби у 1999 році, йдеться у статті. Незважаючи на це, чеські розвідники визнали його знання цінними. Багато з агентів ГРУ, з якими він працював в 1990-і роки, все ще були активні, як розповіло виданню одне анонімне джерело.

Високопоставлений європейський чиновник, обізнаний про поїздку Скрипаля в Естонію, підтвердив, що колишній російський агент таємно зустрівся із групою розвідників в червні 2016 року, хоча невідомо, що вони обговорювали. За словами джерела, британські розвідувальні служби допомогли організувати цю зустріч, передають кореспонденти.

Подібні візити не були ні нелегальними, ні незвичайними для перебіжчиків. Але вони означали, що Скрипаль зустрічався зі співробітниками розвідслужб, які намагалися зірвати російські операції в Європі, а це дозволяє припустити, що його отруєння може бути актом відплати,

– розмірковують журналісти.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



26 березня США оголосили про видворення з країни 60 російських дипломатів та закриття генконсульства РФ в Сіетлі. Загалом, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів – до РФ повернуться 152 дипломати.