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Отравление Скрипаля: в Скотланд-Ярде заявили о продолжении расследования резонансного дела

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В интересах безопасности Скрипалей правоохранители не будут предоставлять информацию о мерах, принятых для них
В интересах безопасности Скрипалей правоохранители не будут предоставлять информацию о мерах, принятых для них / lrt.lt

Детективы Скотланд-Ярда продолжат расследование попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей, которая произошла в британском Солсбери в марте этого года.

Об этом сообщают в официальном заявлении полиции Великобритании.

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И Сергей, и Юлия Скрипали имеют хороший прогресс в своем самочувствии. Мы рады, что г-на Скрипаля уже выписали из больницы,
– говорится в заявлении.

Отмечается, что в этом комплексном расследовании сыщики продолжают собирать и объединять все доказательства для установления полных фактов и обстоятельств, лежащих в основе этой атаки.

Правоохранители добавляют, в интересах безопасности Сергея и Юлии они не будут обсуждать любые меры, принятые для фигурантов громкого дела.

Добавим, 18 мая в районной больнице Солсбери сообщили о том, что выписали из медучреждения Сергея Скрипаля.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
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