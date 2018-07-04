Новое отравление в Солсбери похоже на "дело Скрипалей": СМИ рассекретили детали

У мужчины и женщины, которых госпитализировали в критическом состоянии после контакта с неизвестным веществом в городе Эймсбери, что близ Солсбери в Великобритании, обнаружили похожие симптомы, которые ранее наблюдались у бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Врачи установили, что у пары, которую отравили токсичным веществом, обнаружены подобные симптомы, как у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии,

– говорится в сообщении.

Полиция называет произошедшее серьезным инцидентом. Вместе с тем, по предварительной информации, отравленные мужчина с женщиной не были связаны с Россией или российскими силовыми ведомствами.

Заметим, Эймсбери расположен в 16 километрах от города Солсбери, где в марте этого года была отравлена семья Скрипалей.

Напомним, накануне в городе Эймсбери в Великобритании обнаружили мужчину и женщину без сознания. Они оказались под действием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии.