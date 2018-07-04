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Новое отравление вблизи Солсбери: в полиции обнародовали имена жертв

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Жертвами нового отравления в Солсбери стали местные жители Чарли Роули и Доун Старджесс, – полиция
Жертвами нового отравления в Солсбери стали местные жители Чарли Роули и Доун Старджесс, – полиция / Соцсети

В полиции назвали имена жертв нового громкого отравления в Великобритании, которое случилось неподалеку от Солсбери. По словам правоохранителей, это 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Доун Старджесс.

Утром 4 июля в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу.

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По словам правоохранителей, жертвами отравления стали Чарли Роули и Доун Старджесс, передает Sky News.

Кроме того, в полиции сообщили, что женщине – 44 года, а мужчине – 45, и они являются жителями Соединенного Королевства.

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 Чарли Роули и Доун Старджесс

Сейчас оба находятся в критическом состоянии в госпитале в Солсбери.

Также полицейские заявили, что угрозы жизни населения городов в результате инцидента нет.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Теги: Великобритания отравление Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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