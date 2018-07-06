"За цим стоїть лише країна, яка винайшла "Новачок": експерт про отруєння смертельної речовиною

Нове отруєння не може бути пов'язане з отруєнням Скрипалів, бо речовина серії "Новачок" дуже нестійка, тим більше на вологій площі. А через чотири місяці англійської погоди, абсолютно виключено, що ще якійсь залишки від першої атаки залишилися, і вони стали причиною нового отруєння.

Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив учений та хімік Віл Мірзаянов.

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За його словами, на побутовому рівні таке отруєння неможливе, навіть любителі – терористи не могли це зробити, бо якщо в них з'явиться така речовина, то вони скоріше за все вб'ють себе, ніж якогось опонента.

За цим стоїть тільки країна, яка винайшла, проводила дослідження протягом 17 років, щоб перетворити два "Новачка", дві речовини з цієї серії, на зброю для Радянської армії. Вони потратили на це десятки, і навіть сотні мільйонів доларів. Це робота багатотисячного колективу,

– запевнив Віл Мірзаянов.

Вчений розповів, що з ними колись працювали "чекісти", які перетворювали їхні перспективні отруйні речовини в свою зброю. Свого часу вони зробили близько 16 тонн "Новачка" і вся вона зараз зберігається у Росії.

Нагадаємо, , 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Згодом з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Старджесс, а отруєно їх було також "Новачком".