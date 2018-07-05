Нове отруєння "Новічком" у Великобританії: Росія відреагувала на звинувачення

Британська поліція запевняє, що сімейну пару, яка знепритомніла в містечку поблизу Солсбері, отруїли "Новічком". З цього приводу сьогодні, 5 липня, в Об'єднаному Королівстві скликали комітет з надзвичайних ситуацій. А поліція попереджає про заходи підвищеної безпеки.

Британське містечко Еймсбері лише в десяти кілометрах від Солсбері, де навесні отруїли російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Минулої суботи жертвами тієї ж отрути стали ще дві людини – пара місцевих мешканців. Зненацька жінці стало погано, чоловік викликав швидку.

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А вже через кілька годин у госпіталь майже непритомним відвезли і її чоловіка. Зараз вони у важкому стані у тій же лікарні, де свого часу рятували життя Скрипалів. І з тими ж симптомами.

Чоловік і жінка були отруєні тим же нервово-паралітичним агентом, що й Скрипалі. В пріоритеті поліції – встановити, як постраждалі зазнали впливу отрути, і чи не пов'язаний цей випадок з отруєнням Скрипалів.Чи була це та сама партія речовини – зможуть з'ясувати вчені,

– фахівець із боротьби з тероризмом у Великій Британії Нейл Басу.

45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджесс раптово відчули сильну слабкість. Звернутись у лікарню вони не встигли, туди їх доставили вже в непритомному стані. Спочатку лікарі підозрювали передозування наркотиками, але після детального аналізу виявили, що вони отруїлись "Новічком".

У деяких ЗМІ вже повідомили, що пара, ймовірно, підібрала шприц або голку, яку викинули нападники на Скрипалів.

Двоє пацієнтів в критичному стані саме через отруту "Новічок". Після отруєння Скрипалів ми знаємо як діяти в такій ситуації. Ми просимо людей бути пильними і не торкатись підозрілих предметів на вулицях,

– зазначив головний лікар Великої Британії Саллі Девіс.

Розслідуванням справи займається контртерористичний відділ поліції. Міністр внутрішніх справ Великобританії назвав інцидент "продовженням божевільного і варварського нападу на Скрипалів", а Тереза Мей наголосила на серйозності інциденту.

Бачити, що ще двоє людей потерпіли від дії "Новічка" – дуже тривожно. Тож поліція проведе найретельніше розслідування цього випадку,

– прокоментувала прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

У Британії на засіданні комітету з надзвичайних ситуацій вже закликали Москву пояснити, яким чином британська пара отруїлась саме "Новічком". Втім, Росія традиційно усі звинувачення відкидає.

Після того міжнародного цькування, яке розв'язало уряд Великої Британії стосовно нашої країни і нашого народу за останні місяці, можна було б сказати, що не минуло й 4 місяців, а у гостросюжетному англійському детективі "загадка Солсбері" вийшов сиквел,– заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Речовину "Новічок", якою у березні отруїли російського екс-розвідника і його доньку, раніше розробляли у Радянському Союзі. І хоч постраждалих з лікарні вже виписали, їх лікування триває.

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В отруєнні британський уряд напряму звинуватив Москву. Так розпочався масштабний дипломатичний скандал між Москвою та Лондоном, а Росії оголосили дипломатичний бойкот в багатьох країн світу.