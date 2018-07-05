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Британія може ввести санкції проти Росії через нове отруєння біля Солсбері

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Глава міністерства внутрішніх справ країни Саджид Джавід
Глава міністерства внутрішніх справ країни Саджид Джавід / oukas.info

Якщо буде доведена вина Росії в причетності до нового отруєння біля Солсбері, Велика Британія готова розширити санкції проти Росії.

Про це повідомив глава міністерства внутрішніх справ Британії Саджид Джавід під час виступу у парламенті, передає РБК.

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Глава МВС підтвердив, що в даний час основною гіпотезою розслідування інциденту у Еймсбері залишається зв'язок цього отруєння з отруєнням Сергія і Юлії Скрипаль.

"Якщо буде доведено, що російський уряд відповідально і за це, то ми, звичайно, розглянемо дії, які можемо зробити", – сказав Джавід.

Також, якщо причетність РФ до нового отруєння буде доведена, може бути викликаний посол РФ у Великобританії для розмови.

Нагадаємо, 4 липня 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Доун Стерджеcc отруїлися "Новачком" у британському містечку Еймсбері, що біля Солсбері.

Варто додати, що цьогоріч 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння є причетною Росія.

Щодо випадку із отруєнням Стерджесс і Роулі у місті Еймсбері, розташованого неподалік сумнозвісного Солсбері, британська поліція заявила, розглядає можливість того, що ці два інциденти можуть бути пов'язаними.

Теги: Новини політики Великобританія Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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