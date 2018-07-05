Британия может ввести санкции против России из-за нового отравления возле Солсбери

Если будет доказана вина России в причастности к новому отравлению возле Солсбери, Великобритания готова расширить санкции против России.

Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид во время выступления в парламенте, передает РБК.

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Глава МВД подтвердил, что в настоящее время основной гипотезой расследования инцидента в Эймсбери остается связь этого отравления с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

"Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это, то мы, конечно, рассмотрим действия, которые можем сделать", – сказал Джавид.

Также, если причастность РФ к новому отравлению будет доказана, может быть вызван посол РФ в Великобритании для разговора.

Напомним, 4 июля 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Доун Стерджеcc отравились "Новичком" в британском городке Эймсбери, что возле Солсбери.



Стоит добавить, что в этом году 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



Что касается случая с отравлением Стерджесс и Роули в городе Эймсбери, расположенного неподалеку печального Солсбери, британская полиция заявила, рассматривает возможность того, что эти два инцидента могут быть связанными.