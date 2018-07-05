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Новое отравление "Новичком" в Великобритании: Россия отреагировала на обвинения

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Британская полиция уверяет, что семейную пару, которая потеряла сознание в городке близ Солсбери, отравили "Новичком". По этому поводу сегодня, 5 июля, в Соединенном Королевстве созвали комитет по чрезвычайным ситуациям. А полиция предупреждает о мерах повышенной безопасности.

Британское городок Эймсбери всего лишь в десяти километрах от Солсбери, где весной отравили российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В минувшую субботу жертвами той же яда стали еще два человека – пара местных жителей. Неожиданно женщине стало плохо, муж вызвал скорую.

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А уже через несколько часов в госпиталь почти без сознания увезли и её мужа. Сейчас они в тяжелом состоянии в той же больнице, где раньше спасали жизни Скрипалей. И с теми же симптомами.

Мужчина и женщина были отравлены тем же нервно-паралитическим агентом, что и Скрипали. В приоритете полиции – установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, и не связан ли этот случай с отравлением Скрипалей. Была ли это та самая партия вещества – смогут выяснить ученые,
– специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу.

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс внезапно почувствовали сильную слабость. Обратиться в больницу они не успели, туда их доставили уже в бессознательном состоянии. Сначала врачи подозревали передозировки наркотиками, но после детального анализа обнаружили, что они отравились "Новичком".
В некоторых СМИ уже сообщили, что пара, вероятно, подобрала шприц или иглу, которую выбросили напавшие на Скрипалей.

Двое пациентов в критическом состоянии именно из-за яда "Новичок". После отравления Скрипалей мы знаем как действовать в такой ситуации. Мы просим людей быть бдительными и не прикасаться к подозрительным предметам на улицах,
– отметил главный врач Великобритании Салли Дэвис.

Расследованием дела занимается контртеррористическое отдел полиции. Министр внутренних дел Великобритании назвал инцидент "продолжением безумного и варварского нападения на Скрипалей", а Тереза ​​Мэй отметила серьезность инцидента.

Видеть, что еще два человека пострадали от действия "Новичка" – очень тревожно. Поэтому полиция проведет тщательное расследование этого случая,
– прокомментировала премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

В Британии на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям уже призвали Москву объяснить, каким образом британская пара отравилась именно "Новичком". Впрочем, Россия традиционно все обвинения отвергает.

"После той международной травли, которую развязало правительство Великобритании в отношении нашей страны и нашего народа за последние месяцы, можно было бы сказать, что не прошло и 4 месяцев, а у остросюжетного английского детективае "загадка Солсбери" вышел сиквел", – заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Вещество "Новичок", которым в марте отравили российского экс-разведчика и его дочь, ранее разрабатывали в Советском Союзе. И хотя пострадавших из больницы уже выписали, их лечение продолжается.

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В отравлении британское правительство напрямую обвинило Москву. Так начался масштабный дипломатический скандал между Москвой и Лондоном, а России объявили дипломатический бойкот во многих странах мира.

Теги: Новости политики Новости России Тереза Мэй отравление Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 канал
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