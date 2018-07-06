Новое отравление не может быть связано с отравлением Скрипалей, потому вещество серии "Новичок" очень неустойчиво, тем более во влажной среде. И через четыре месяца английской погоды, совершенно исключено, что еще какие-то остатки от первой атаки остались, и стали причиной нового отравления.

Об этом в прямом эфире 24 канала заявил ученый и химик ВИЧ Мирзаянов.

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По его словам, на бытовом уровне такое отравление невозможно, даже какие-то любители – террористы не могли это сделать, потому что если у них появится такое вещество, то они скорее всего убьют себя, чем-то оппонента.

За этим стоит только страна, которая изобрела, проводила исследования в течение 17 лет, чтобы превратить два "Новичка", два вещества из этой серии, в оружее Советской армии и потратила на это десятки, и даже сотни миллионов долларов. Это работа многотысячного коллектива,

– заверил ВИЧ Мирзаянов.

Ученый рассказал, что с ними когда-то работали "чекисты", которые превращали их перспективные ядовитые вещества в свое оружие. В свое время они сделали около 16 тонн "Новичка" и все они сейчас хранятся в России.

Напомним, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается недалеко от печально известного Солсбери, супруги вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Впоследствии выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Старджесс, а отравлены они были также "Новичком".