Британская разведка предупредила о новых атаках России после окончания ЧМ-2018

В Великобритании опасаются, что после окончания Чемпионата мира по футболу, который как раз проходит в России, Кремль может прибегнуть к новым серьезным атакам.

Как пишет авторитетное издание The Times пишет, что британские разведывательные агентства уже готовятся на тот случай, если Россия начнет новую атаку на Великобританию.

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По информации из источников в службе безопасности, есть разведывательная информация об угрозе еще одного покушения на убийство или кибератаки на часть критической национальной инфраструктуры, на этот раз речь может идти об энергетическом или водный объект.

Существует, безусловно, осознание перспективы нападения со стороны враждебных государств, включая Россию,

– не исключают в британском правительстве.

Один из высокопоставленных военных чиновников в комментарии изданию отметил, что к активным действиям против Лондона Москва может прибегнуть уже после того, как 15 июня в России закончится Чемпионат мира по футболу 2018.

Напомним, 4 июля неподалеку от британского города Солсбери зафиксированы два новых случая отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", которой в марте был отравлен бывший российский агент Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией.