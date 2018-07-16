Отруєння в Еймсбері: брат постраждалого розповів, де містився "Новачок"

Нервово-паралітична речовина "Новачок", від якої постраждала пара у Еймсбері, містилася у флаконі для парфумів.

Таку заяву зробив брат постраждалого від отруєння в Еймсбері Метью Роулі, повідомляє ВВС.

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"Метью Роулі сказав, що його брат Чарлі, який все ще перебуває у лікарні у тяжкому стані, повідомив йому, що підібрав флакон для парфумів", - йдеться у повідомленні.

Поліція поки не коментує таку заяву, але раніше повідомлялося, що у будинку постраждалого Чарлі Роулі було знайдено плашечку з якої пара отруїлася "Новачком".

Нагадаємо, у Великобританії померла 44-річна Дон Старджесс, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, яке розташовується неподалік Солсбері. Раніше отруєння цією речовиною зазнали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Представник контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Нейл Басу розповів, що померла Дон Стерджесс і Чарлі Роулі ймовірно взаємодіяли зі значною кількістю "Новачка", яка була у контейнері.