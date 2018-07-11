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Пиво, кава і футболки: в Росії масово випускають товари зі скандальною назвою "Новачок"

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Пиво "Новачок" виробництва російської компанії Alaska Brewery
Пиво "Новачок" виробництва російської компанії Alaska Brewery / Фото з відкритих мереж

Російська компанія Alaska Brewery почала виробляти пиво з однойменною назвою речовини, якою були отруєні екс-розвідник Сергій Скрипаль, його дочка Юлія та ще двоє осіб у Великобританії. Хмільний напій "Новачок" помітили у закладах Білорусі.

Про це пише білоруський сайт про пиво Pivo.by.

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Як зазначає ресурс, появу сорту пива "Новачок" у білоруській торговій мережі бурхливо обговорювали в Інтернеті. Багато споживачів обурились факту продажу напою з такою назвою.

Натомість пивоварня Alaska Brewery в описі до їхнього продукту безпосередньо натякала на зв'язок назви з отруйною речовиною:

Чарівний смак затягує ваші рецептори і свідомість в нервово-паралітичну нірвану. Суворо засекречено. (...) Трамп не зможе нічого довести.

Скріншот сторінки з описом сорту пива Novichok на сайті компанії Alaska Brewery
Скріншот сторінки з описом сорту пива Novichok 

До слова, наразі інформація про це пиво видалена з сайту компанії.

Користувачі соцмереж активно критикували безпринципність пивоварні та ставили негативні оцінки на сторінці компанії в Facebook, поки вона не обмежила цю можливість. Alaska Brewery,  у свою чергу, виступила із цинічною заявою.

"Друзі, сьогодні ми просимо, щиро просимо у вас підтримки. У травні вийшов сорт під назвою Novichok. У Росії, на Батьківщині, ми не зустріли жодного негативу. Реакція на назву була від "добре" до "ніяк, вже не модно". Реакція дуже правильна і логічна. Іронія яку хтось оцінив, а хтось ні. Сьогодні наше пиво Novichok розійшлося Мінськом. Знаєте, що почалося? Нас, як і всю Росію, почали звинувачувати в отруєннях, яких не було, в тому, що ми над цим сміємося. Вийшли статті в білоруських ЗМІ, і ви б бачили, що діється на нашій сторінці на Facebook від білоруських братів ... ми офіційно тут говоримо, що ми вважаємо свою іронію доречною з двох причин: 1) ми віримо, що Росія не має стосунку до "вбивств" у Великобританії. Ми віримо, що Novichok це фейк західних ЗМІ. 2) ми живемо у вільній країні і нам дозволено іронізувати навіть над політикою. І ми пишаємося цим", – йшлося у відповіді пивоварні.

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Однак на виробництві пива зі скандальною назвою росіяни не зупинилися. Нещодавно британське видання The Sun опублікувало статтю, в якій розповіло про велику кількість товарів під назвою "Новачок" на російському ринку. На думку західних журналістів, така поведінка – це знущання з Великобританії.

Фото із обурливою продукцією зробили британські фанати, які приїхали на Чемпіонат світу з футболу в Росію. До прикладу, у Волгограді придумали коктейль "Новачок", якого як "протиотруту" пропонують ще одну чарку спиртного. Такий собі чорний гумор від росіян.

Коктейль
Коктейль "Новачок" у волгоградському барі

У цьому ж місті продають соняшникову олію з такою ж назвою.


"Обмежена серія" олії "Новачок"

Окрім алкогольних напоїв та соняшникової олії, в РФ також випустили футболки з логотипом "Новачок" та зображенням черепа у протигазі, а один із російських виробників кави відзначився своєю версією "отруйного продукту".

кава
Напій, що бадьорить і тут же вбиває – кава "Новачок" з Росії


Ще один "оригінальний" товар – футболка із зображенням черепа в кокошнику і протигазі

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до замаху на життя Скрипалів причетна Росія.

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Чоловіку вдалося вижити, а от жінка померла 8 липня у лікарні.

Теги: Новини Росії Новини політики Фотоновини Публікації Великобританія Новини Білорусі отруєння Отруєння Сергія Скрипаля Скандал Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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