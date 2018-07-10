Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі

Ми вибрали десять найголовніших, на наш погляд, слів, які допоможуть зорієнтуватися у виборі пива.

1. Lager (лаґер ). Якщо на етикетці написано просто Lager – ви маєте справу з класичним і добре знайомим пивом, яке в Україні частіше позначається словом "світле", або "класичне" чи "традиційне", хоча часто ми й на українських етикетках можемо знайти напис "лагер", яке використовується виробниками на позначення більш преміальних сортів пива.

2. Pilsner, Pils (пільзнер). Слово пішло від назви місцевості у Чехії, але тепер воно стало міжнародним на позначення світлого пива, яке виготовляється з ячмінного солоду і має відчутний аромат хмелю. Міцність може сильно варіюватися у межах 4,2-5,8%. В Україні рідко коли побачиш це слово на етикетках, а от у країнах у Європи – повсюдно. Його більш-менш точний український відповідник – "світле".

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3. Helles (гелес). Це німецьке слово означає "світлий" – звичний для українців лагер з ячмінного солоду міцністю 4,7%-5,4% і трохи солодкуватішим смаком у порівнянні з пільснером. Слово helles обов’язково знати у Баварії, але ви його зустрінете по всій Європі на означення світлого пива баварського стилю.



Lager, Pilsner та Helles – варіанти світлого пива

4. Dunkel (дункель). Так у Баварії називають темний лагер з добре підсмаженого солоду та з яскраво вираженим карамельним смаком. Український відповідник – "темне" пиво.

5. Weissbier (вайсбір). Також слово баварського походження на означення пива, звареного з пшениці. Його смак кардинально відрізняється від пива, звареного на ячмінному солоді. В Україні таке пиво називають "біле", "пшеничне" – так воно дослівно перекладається іншими мовами Європи. Наприклад, у Данії, де воно також виробляється і популярне, його назва Hvedeøl – пшеничне пиво.

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6. Schwarzbier (шварцбір) – чорний на колір лагер, який готується з сильно обсмаженого до темного кольору солоду. Чорне пиво походить з Саксонії і Тюрингії (східна Німеччина). Ці землі славляться пивоварними традиціями – не тільки баварці готують гарне пиво. Відповідно, в Іспанії воно називатиметься cerveza negra, а англ мовою – black lager.



Schwarzbier – німецьке чорне пиво

7. Bock (бок) – ще одне німецьке слово, яке походить від назви північнонімецького портового міста Айнбек. Так називається міцний лагер, який готується з більшої, ніж зазвичай, кількості солоду. Його міцність починається від 6-7%, а у подвійного бока сягає 12%. В Україні боку скоріше відповідає пиво з позначеннями "міцне", "максимум" у назві.

8. Lambic (ламбік) – слово, що походить з Бельгії і у всьому світі означає пиво спонтанного бродіння – за допомогою дріжджів, які потрапили з повітря. Бельгія відзначається унікальним пивним стилем. Це єдина країна Європи чия пивна культура занесена до списку ЮНЕСКО. Бельгійське пиво настільки своєрідне, і настільки має багато сортів, що для того, щоб його вивчити, треба, мабуть, проходити спеціальний курс навчання. Ламбік має кислий смак, воно дороге і відповідників в Україні мабуть не існує.

9. Dubbel (дуббель), Tripel (тріпель), Quadrupel (квадрупель) – слова, якими у бельгійському пивоварінні називають сорти пива верхнього бродіння – елі з подвійним, потрійним або у чотири рази більшим вмістом солоду. Відповідно, це сорти пива з багатим смаком та підвищеним вмістом алкоголю – міцність сягає 10-12%. В Україні не виробляють таких міцних сортів верхнього бродіння – на ринку немає на них попиту, а от у Бельгії пиво з міцністю вина є частиною пивної культури. Тому нашим туристам треба бути обережними.

10. Radler (радлер) – слово німецького походження, яке перекладається як "велосипедист" та означає суміш пива (лагеру) та лимонаду. Відповідно міцність радлера нижча і він має виражений фруктовий смак. В Україні радлери також випускаються різними виробниками і мають частіше у назві слово "мікс" (mix). Отже у Європі радлером виявиться, найімовірніше, світле пиво міцністю 2,5-3,3% зі смаком лимону. У франкомовних країнах радлер називається panaché, в іспанії – clara, а в Польщі та інших слов'яномовних країнах – радлер – на німецький манер.