Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.

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Де просунулися росіяни

Зранку 13 лютого аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля 3 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Дворічної, Зеленого Поля та Новосілки,

– ідеться в повідомленні.

Війська противника просунулися біля Дворічної: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Зеленого Поля: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Новосілки: дивіться на карті