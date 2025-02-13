Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.
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Де просунулися росіяни
Зранку 13 лютого аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля 3 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Дворічної, Зеленого Поля та Новосілки,
– ідеться в повідомленні.
Війська противника просунулися біля Дворічної: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися поблизу Зеленого Поля: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Новосілки: дивіться на карті