Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.
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Где продвинулись россияне
Утром 13 февраля аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле 3 населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Двуречной, Зеленого Поля и Новоселки,
– говорится в сообщении.
Войска противника продвинулись возле Двуречной: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись вблизи Зеленого Поля: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Новоселки: смотрите на карте