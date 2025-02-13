Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.

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Где продвинулись россияне

Утром 13 февраля аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле 3 населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Двуречной, Зеленого Поля и Новоселки,

– говорится в сообщении.

Войска противника продвинулись возле Двуречной: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Зеленого Поля: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Новоселки: смотрите на карте