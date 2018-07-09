Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі

Система позначок на етикетках у ЄС трохи відрізняється від українських, що утруднює вибір пива для українця у європейських супермаркетах. Розглянемо головні позначки, які бажано розуміти, щоб зорієнтуватися у смаку та складі пива, яке ви купуватимете.

OG (ORIGINAL GRAVITY)

Щільність пива. Це концентрація сухих речовин у початковому суслі, тому найчастіше її вказують у відсотках. Іноді позначка OG може бути замінена позначкою Plato, оскільки в деяких країнах Європи щільність пива вимірюють в градусах Плато (°P).

Щільність оцінюють перед початком бродіння. Чим щільніше пиво, тим насиченіший його смак. Так, 40% – це максимальний показник, притаманний імперським стаутам. А середня щільність лагера – 12%.

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Іноді щільність вказують у вигляді три- або чотиризначного числа (при вимірюванні не ареометром, а гідрометром). Щоб перевести розрахунок у відсотки, потрібно взяти останні три цифри та поділити їх на чотири. Так, якщо на етикетці написано OG 1.060, то це означає, що щільність цього пива дорівнює 15%.

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ABV (ALCOHOL BY VOLUME)

Показник відсоткового вмісту алкоголю щодо загального обсягу напою, міцність пива. Вона залежить від кількості цукру в суслі. Як правило, чим щільніше пиво, тим воно міцніше, але все залежить від багатьох чинників. Дуже просто порахувати міцність пива, знаючи його щільність у відсотках: треба це значення розділити на 2,5. Наприклад, пиво щільністю 12% містить близько 4,8% об. етилового спирту. Більшість видів пива містить 3-5,5% спирту. Максимальна міцність, якої можна досягнути за рахунок бродіння – 12%, якщо алкоголю більше, пивні дріжджі перестають розвиватися і гинуть під його дією. Тож пивовари вдаються до різних хитрощів, аби зварити більш міцне пиво. Наприклад, заморожують, щоб відокремити воду від спирту, або ж додають шампанські дріжджі.

Зверніть увагу: якщо на пляшці є маркування ice bock – перед вами екстремально міцний виморожений сорт міцністю до 42%.



Більшість видів пива містить 3-5,5% спирту

IBU (INTERNATIONAL BITTERNESS UNIT)

Гіркота пива. Як правило, шкала гіркоти варіюється від 6 до нескінченності, щоправда, більше 160 просто не можуть сприйняти людські рецептори. Наприклад, преміум лагер ледве сягає 25, британський IPA коливається в діапазоні 40-70, Imperial IPA сягає цілих 120. Водночас існує датське пиво Mikkeller 1000 IBU з показником 1000 IBU, а також Mikkeller "Hop Juice X 2007 IBU" з показником гіркоти 2007 IBU!

На деяких етикетках можна зустріти позначку EBC. Це показчик кольору пива, встановлений Європейською конвенцією про пивоваріння (European Brewery Convention). Зростання цифр говорить про колір напою – від світлого (4 EBC – світлий лагер, пльзнер) до темного (79 – імперський стаут).

Також щоб зрозуміти, пастеризований напій у вас в руках чи ні, потрібно звернути увагу на термін придатності і на зазначені умови зберігання. Попутно зауважимо, що напис "draft" ("draught") на пивній етикетці означає, що ми маємо справу з непастеризованим пивом.

Ще один приклад. На етикетці деяких сортів пива може стояти позначка "Mit Hefe" ("З дріжджами"). Це стосується зокрема німецького пива верхового бродіння Вайсбір (Weissbier) з додаванням пшениці (до 50%). Особливість приготування такого пива – невелика порція дріжджів, доданих для вторинного бродіння в пляшки з напоєм.

На деяких пляшках пива, крім етикетки, може знаходитись контретикетка, наклеєна на зворотну сторону пляшки. На ній можуть міститися і абревіатури, про які ми розповіли і додаткова інформація про продукт, наприклад, номер серії, склад, можливості використання, історія створення тощо.