Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе

Система обозначений на этикетках в ЕС немного отличается от украинских, что затрудняет выбор пива для украинцев в европейских супермаркетах. Рассмотрим главные отметки, которые желательно понимать, чтобы сориентироваться во вкусе и составе пива, которое вы будете покупать.

OG (ORIGINAL GRAVITY)

Плотность пива. Это концентрация сухих веществ в начальном сусле, поэтому чаще всего ее указывают в процентах. Иногда отметка OG может быть заменена отметкой Plato, поскольку в некоторых странах Европы плотность пива измеряют в градусах Плато (°P).

Плотность оценивают перед началом брожения. Чем плотнее пиво, тем насыщеннее его вкус. Так, 40% – это максимальный показатель, присущий имперским стаутам. А средняя плотность лагера – 12%.

Читайте также: Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram

Иногда плотность указывают в виде трех- или четырехзначного числа (при измерениях не ареометром, а гидрометром). Чтобы перевести расчет в проценты, нужно взять последние три цифры и разделить их на четыре. Так, если на этикетке написано OG 1.060, то это означает, что плотность этого пива равна 15%.

А какое пиво любите вы? Пройдите тест и узнайте о любимом напитке больше!

ABV (ALCOHOL BY VOLUME)

Показатель процентного содержания алкоголя по общему объему напитка, крепость пива. Он зависит от количества сахара в сусле. Как правило, чем плотнее пиво, тем оно крепче, но все зависит от многих факторов. Очень просто посчитать прочность пива, зная его плотность в процентах: надо это значение разделить на 2,5. Например, пиво плотностью 12% содержит около 4,8% об. этилового спирта. Большинство видов пива содержит 3-5,5% спирта. Максимальная прочность, которой можно достичь за счет брожения – 12%, если алкоголя больше, то пивные дрожжи перестают развиваться и гибнут под его действием. Поэтому пивовары прибегают к различным уловкам, чтобы сварить более крепкое пиво. Например, замораживают, чтобы отделить воду от спирта, или же добавляют шампанские дрожжи.

Обратите внимание: если на бутылке есть маркировка ice bock – перед вами экстремально крепкий фасованный сорт крепостью до 42%.

Большинство видов пива содержит 3-5,5% спирта

IBU (INTERNATIONAL BITTERNESS UNIT)

Горечь пива. Как правило, шкала горечи варьируется от 6 до бесконечности, правда, более 160 просто не могут воспринять человеческие рецепторы. Например, премиум лагер едва достигает 25, британский IPA колеблется в диапазоне 40-70, Imperial IPA достигает целых 120. В то же время существует датское пиво Mikkeller 1000 IBU с показателем 1000 IBU, а также Mikkeller "Hop Juice X 2007 IBU" с показателем горечи 2007 IBU!

На некоторых этикетках можно встретить отметку EBC. Это указатель цвета пива, установленный Европейской конвенцией о пивоварении (European Brewery Convention). Рост цифр говорит о цвете напитка – от светлого (4 EBC – светлый лагер, пльзнер) до темного (79 – имперский стаут).

Также чтобы понять, пастеризованный напиток у вас в руках или нет, нужно обратить внимание на срок годности и на указанные условия хранения. Попутно заметим, что надпись "draft" ("draught") на пивной этикетке означает, что мы имеем дело с непастеризованным пивом.

Еще один пример. На этикетке некоторых сортов пива может стоять пометка "Mit Hefe" ("С дрожжами"). Это касается в том числе немецкого пива верхового брожения Вайсбир (Weissbier) с добавлением пшеницы (до 50%). Особенность приготовления такого пива – небольшая порция дрожжей, добавленных для вторичного брожения в бутылке с напитком.

На некоторых бутылках пива, кроме этикетки, может находиться контрэтикетка, наклеенная на обратную сторону бутылки. На ней могут содержаться и аббревиатуры, о которых мы рассказали и дополнительная информация о продукте, например, номер серии, состав, возможности использования, история создания и тому подобное.