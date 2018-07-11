Поліція Британії зробила шокуючу заяву про властивості отрути "Новачок"

Нервово-паралітична речовина "Новачок", якою отруїли сім’ю Скрипалів та ще двох осіб у Великобританії, може зберігати свої властивості протягом 50 років.

Про це повідомив керівник відділу боротьби з тероризмом британської поліції Нейл Басу, передає Sky News.

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Якщо він буде в контейнері, і був би на полігоні, це було б безпечно, тому що тоді він ні до чого не торкнеться, і це триватиме (його дія – "24"), напевно, як мені казали вчені, 50 років,

– сказав Басу.

Водночас, за його словами, що для цієї справи необхідна розвідка і свідки, адже без цього розслідування отруєння "Новачком" перетворюється у пошуки голки в сіні.

Окрім того, британець додав, що наразі поліція не може сказати, чи був випадок отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері пов'язаний з нещодавнім отруєнням чоловіка і жінки в Еймсбері.

Нагадаємо, 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташоване неподалік Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було "Новачком". 9 липня у лікарні померла 44-річна Дон Старджесс.