08:14
11 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 18°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 10 липня
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, 10 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Поліція Британії зробила шокуючу заяву про властивості отрути "Новачок"

651 Читать новость на русском
"Новачок" може зберігати свої властивості протягом 50 років
"Новачок" може зберігати свої властивості протягом 50 років / Фото з відкритих джерел

Нервово-паралітична речовина "Новачок", якою отруїли сім’ю Скрипалів та ще двох осіб у Великобританії, може зберігати свої властивості протягом 50 років.

Про це повідомив керівник відділу боротьби з тероризмом британської поліції Нейл Басу, передає Sky News.

Читайте також: Як виник "Новачок": розробник отрути оприлюднив важливі деталі

Якщо він буде в контейнері, і був би на полігоні, це було б безпечно, тому що тоді він ні до чого не торкнеться, і це триватиме (його дія – "24"), напевно, як мені казали вчені, 50 років,
– сказав Басу.

Водночас, за його словами, що для цієї справи необхідна розвідка і свідки, адже без цього розслідування отруєння "Новачком" перетворюється у пошуки голки в сіні.

Окрім того, британець додав, що наразі поліція не може сказати, чи був випадок отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері пов'язаний з нещодавнім отруєнням чоловіка і жінки в Еймсбері. 

Нагадаємо, 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташоване неподалік Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було "Новачком". 9 липня у лікарні померла 44-річна Дон Старджесс.

Теги: Великобританія отруєння Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
сьогодні, 08:01 Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
3373
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
10 липня, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 1246
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
2371
Секс-символ на трибуні і гумові іграшки на тренуванні – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
10 липня, 21:03 Секс-символ на трибуні і гумові іграшки на тренуванні – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1749
"Вам повезло" та "інженерне обладнЕння": наскільки грамотні українські політики у Twitter
10 липня, 20:00 "Вам повезло" та "інженерне обладнЕння": наскільки грамотні українські політики у Twitter
618
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
На відомому гірськолижному курорті в Грузії сталась надзвичайна подія: моторошні відео
 16 березня , 12:51
Молода вагітна жінка померла через медиків у Криму, які вигнали її на вулицю
 22 січня , 08:43
Як Рубан зірвав обмін полоненими на Донбасі: відомий переговірник озвучив деталі
 13 березня , 09:57
"Прийшли з ножами, закидали дітей камінням": з'явилась версія ромів щодо спалення табору в Києві
 24 квітня , 16:24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук