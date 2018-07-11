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Полиция Британии сделала шокирующее заявление о свойствах яда "Новичок"

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"Новичок" может сохранять свои свойства в течение 50 лет
"Новичок" может сохранять свои свойства в течение 50 лет / Фото из открытых источников

Нервно-паралитическим вещество "Новичок", которым отравили семью Скрипалей и еще двух человек в Великобритании, может сохранять свои свойства в течение 50 лет.

Об этом сообщил руководитель отдела по борьбе с терроризмом британской полиции Нейл Басу, передает Sky News.

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Если он будет в контейнере, и был бы на полигоне, это было бы безопасно, потому что тогда он не будет ни с чем контактировать, и это будет продолжаться (его действие – "24"), наверное, как мне говорили ученые, 50 лет,
– сказал Басу.

Однако, по его словам, для этого дела необходимо разведка и свидетели, ведь без этого расследования отравления "Новичком" превращается в поиски иголки в сене.

Кроме того, британец добавил, что пока полиция не может сказать, был ли случай отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери связан с недавним отравлением мужчины и женщины в Эймсбери.

Напомним, 4 июля в британском городке Эймсбери, расположенного неподалеку Солсбери, супруги вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были "Новичком". 9 июля в больнице умерла 44-летняя Дон Старджесс.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля отравление Великобритания
Источник: 24 Канал
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