Как возник "Новичок": разработчик яда обнародовал важные детали

Серия ядовитых веществ нервно-паралитического действия, куда входит "Новичок", которым отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля, разрабатывалась исключительно в СССР и была достижением советских специалистов. Для создания такого рода яда необходимо иметь длительный опыт работы в военно-химическом комплексе, который есть у некоторых развитых стран Запада.

Об этом рассказал специалист в области химического оружия и один из разработчиков группы газов "Новичок" Вил Мирзаянов в эфире одного из пропагандистских телеканалов, передают "Известия".

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По его словам, серия ядовитых веществ нервно-паралитического действия, в которую как раз и входит "Новичок", начала разрабатываться группой химиков под руководством Петра Кирпичева в 1970-е годы в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах (Саратовская область ).

Как подчеркнул специалист, испытания продолжались в 1980-х годах в физико-химических и медико-биологических отделах с целью превращения вещества в оружие для советской армии.

"Серия "Новичок" была разработана только в Советском Союзе, только в нашем институте и больше нигде. Это является достижением военно-химического комплекса за более чем 80-летнюю историю. А так, все время копировали западные образцы, немецкие, в частности. А здесь впервые в истории этого комплекса было разработано свое отечественное оружие", – отметил Мирзаянов.

При этом эксперт добавил, что для создания такого рода веществ сегодня нужен длительный опыт работы в военно-химическом комплексе, "что доступен для таких развитых стран, как США, Англия, Франция, Германия, Япония и, возможно, Китай".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним отравили и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.