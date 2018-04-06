Отравление экс-шпиона Скрипаля: британская разведка назвала точное место изготовления "Новичка"

Вещество, которым отравили бывшего российского военного разведчика, произвели в России, а именно в Саратовской области в городе Шихани, где располагается военная научно-исследовательская база.

Такое заявление сделали представители британских разведывательных агентств на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства, передает авторитетное издание The Times.

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По их словам, нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего офицера военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, произведено в лабораториях военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы Саратовской области России.

Такое же мнение высказал и Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий экспедиционного корпуса, который именовался Объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком. По его утверждению, разведка Великобритании ясно указала на Россию и Шиханы.

Отмечается, что информацию о месте производства "Новичка" Лондон раскрыл на специальном брифинге для представителей стран-союзников, "чтобы убедить мировых лидеров, что именно Москва стоит за отравлением экс-разведчика".

К слову, в Шиханах располагается Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в свое время работал Вил Мирзаянов – один из создателей "Новичка".

По убеждению британцев, лаборатория в течение десятилетия "использовалась для проверки того, сможет ли "Новичок" быть эффективным для убийств за рубежом". Подчеркивается, что запасов ядовитого вещества, которые были выявлены в Шиханах, "недостаточно для использования в военных целях, из чего следует, что вещество могло применяться для целенаправленных убийств".

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Также издание называет Шиханы аналогом военной лаборатории в Портон-Дауне, которая располагается в английском графстве Уилтшир неподалеку от города Солсбери, где произошел инцидент со Скрипалем.

Ресурс уточняет, на этом брифинге британская сторона объявила полученные данные относительно "Новичка", после чего из разных страны было выслано более 150 российских дипломатов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.