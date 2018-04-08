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Британский токсиколог сделал заявление о выздоровлении Скрипалей

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Отравление Скрипалей
Отравление Скрипалей / Фото из открытых источников

Выздоровление бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пострадали от отравления в британском Солсбери, можно назвать чудом.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление профессора кафедры токсикологии Лидского университета Алистера Хэя.

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Он отметил, Скрипали выжили благодаря хорошему уходу. "Уверен, если бы парамедики не прибыли на вызов так быстро, Скрипали не выжили бы", – заявил Хэй.

Он уверен: человек, который вызвал медиков, спас пострадавших. Медикам пришлось действовать "на ощупь", так как готового антидота к "Новичку" не существует, и как тело справляется с этим веществом, – до конца не известно, объяснил Хэй.

Он предположил, что, возможно, медики поместили пострадавших в искусственную кому и вывели после того, как удалось избавиться от яда.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или опосредованно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.

Теги: Новости Украины Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости политики
Источник: 24 Канал
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