Племянница Скрипаля заявила, что его дочь хочет "отчаянно" вернуться в Россию
Племянница экс-шпиона Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, которая была отравлена в Солсбери, "отчаянно" хочет вернуться в Россию.
Об этом она сказала в интервью газете The Telegraph, пишет РИА Новости.
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У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее здесь работа и любимый человек,
– сказала Виктория.
Она также отметила, что ее родственница была бы в безопасности только "на луне".
"В этой ситуации, принимая во внимание то, что происходит, никто не может защитить ее. Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность", – пояснила Виктория.
Напомним, племяннице отравленного бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Виктории Великобритания отказала в выдаче визы. Она планировала приехать в Британию для того, чтобы забрать в Россию дочь Скрипаля Сергея Юлию. В посольстве отметили, что ее заявка не соответствует иммиграционным правилам, а также выразили неуверенность в том, что Юлия хочет ее видеть.
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