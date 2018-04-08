Скрипаль с дочерью могут переехать в США под новыми именами, – СМИ

Бывшему агенту спецслужб Скрипалю Сергею и его дочери Юлии предложат переехать в Соединенные Штаты под новыми именами. Такой вопрос рассматривает правительство Великобритании.

Об этом сообщила газета Sunday Times, пишет Интерфакс.

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По информации собственных источников газеты, британская разведслужба МИ-6 обсуждает такой вариант с коллегами из ЦРУ, чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипаля.

"Им предложат другие имена", – пишет издание.

Кроме США Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Однако, США, по сообщениям источников газеты, является лучшим местом.

Наиболее очевидным местом является США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там будет проще защитить их,

– утверждается в публикации.

Пока что, британский МИД никак не комментировал эту информацию.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или косвенно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.