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Племянница отравленного шпиона Скрипаля обратилась к Мэй

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Племянница Скрипаля публично обратилась к Мэй с просьбой о визе
Племянница Скрипаля публично обратилась к Мэй с просьбой о визе / Соцсети

Виктория Скрипаль, которая является племянницей отравленного в британском Солсбери российского бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, публично обратилась к главе правительства Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы, в которой ей ранее было отказано.

Об этом сообщает Sky News.

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"Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушки о том, как здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе", – отметила женщина в эфире вещателя.

По ее словам, она была уверенна, что ей не выдадут визу, поскольку британским властям есть, что скрывать. Правда, как подчеркнула Виктория Скрипаль, надежда умирает последней, и в ближайшее время она все же сможет увидеть своих родственников.

Кроме того, во время общения с журналистами племянница экс-шпиона подчеркнула, что пока придерживается бытовой версии об отравлении своих родственников.

Добавим, Великобритания отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась посетить пострадавшую в английском Солсбери двоюродную сестру Юлию Скрипаль, "на том основании, что ее просьба не соответствует иммиграционным правилам".

Российские СМИ со ссылкой на "правительственный источник" корпорации BBC в свою очередь распространяют информацию, отказ в предоставлении визы связан с тем, что "российские власти, похоже, пытаются использовать Викторию как пешку".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним отравили и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости России Новости политики Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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