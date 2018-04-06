Великобритания отказала в выдаче визы племяннице Скрипаля

Племяннице отравленного бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Великобритания отказала в выдаче визы. Виктория Скрипаль планировала приехать в Великобританию для того, чтобы забрать в Россию дочь Сергея Скрипаля Юлию.

Об этом сообщили в британском Home Office (Министерство внутренних дел), передает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы отказали в получении визы Виктории Скрипаль на том основании, что ее заявка не соответствует иммиграционным правилам", – сказал представитель британского ведомства.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.