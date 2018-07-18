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Отруєння Скрипалів: з'явилась перша інформація про організаторів замаху

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Юлія та Сергій Скрипаль
Юлія та Сергій Скрипаль / Фото з відкритих джерел

До отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері причетні шестеро осіб.

Про це пише Daily Mail

Читайте також:  Путін наказав знищити військове містечко, де ймовірно створили отруту "Новачок"

"Має сенс, що жінка-офіцер, можливо, була частиною команди, граючи ключову роль", – зазначило джерело видання.

Проте таке припущення є доволі сумнівним з огляду на те, що аргумент правоохоронців за цю версію – "Новачок", яким отруїлася пара у Еймсбері (другий випадок отруєння "Новачком" після Скрипалів – 24 канал), був у пляшці з парфумами.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія. 

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла.

Що таке "Новачок"? Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Їх розробили у колишньому СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії та технології (ДСНДІОХТ), який розташовувався у Москві, а програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант".

Агенти групи "Новачок" — одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Це речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не приведе до летального результату, воно може викликати параліч. За словами колишнього співробітника ДСНДІОХТ Віла Мірзоянова, за своїми бойовими характеристиками "Новачок" значно перевершує відомий VX, оскільки ураження від нього є практично невиліковним — щонайменше люди залишаються непрацездатними інвалідами. Наслідки отруєння будуть тривати десятки і десятки років. Навіть якщо до організму потрапить зовсім невелика кількість речовини. Одяг може затримати отруєння "Новачком", але якщо ця речовина буде контактувати з відкритою шкірою навіть упродовж невеликої кількості часу, то цього буде достатньо, щоб сталося отруєння

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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