09:46
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Путін наказав знищити військове містечко, де ймовірно створили отруту "Новачок"

910 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / nua.in.ua

За наказом президента Росії Володимира Путіна невдовзі мають ліквідувати адміністративно-територіальне утворення Шихани в Саратовській області. У британській розвідці переконують, що саме там могли розробити нервово-паралітичну речовину "Новачок".

Указ вже опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ.

Читайте також:  Експерт назвав найбільш "болюче місце" в Україні, по якому може вдарити Путін

Наразі заплановані піврічні підготовчі заходи із ліквідації Шихан. Відтак, повністю містечко мають закрити до 1 січня 2019 року. Для цього у бюджеті передбачили 63,8 мільйона рублів.

Як пише УНІАН, британська розвідка припускає, що у Шиханах протягом останніх десятиліть проводились випробування ефективності застосування "Новачка" для здійснення "точкових вбивств". Проте запасів отрути в Шиханах недостатньо, щоб використовувати "Новачок" на полі бою.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла. 

Що таке "Новачок"? Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Їх розробили у колишньому СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії та технології (ДСНДІОХТ), який розташовувався у Москві, а програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант". 

Агенти групи "Новачок" — одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Це речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не приведе до летального результату, воно може викликати параліч. За словами колишнього співробітника ДСНДІОХТ Віла Мірзоянова, за своїми бойовими характеристиками "Новачок" значно перевершує відомий VX, оскільки ураження від нього є практично невиліковним — щонайменше люди залишаються непрацездатними інвалідами. Наслідки отруєння будуть тривати десятки і десятки років. Навіть якщо до організму потрапить зовсім невелика кількість речовини. Одяг може затримати отруєння "Новачком", але якщо ця речовина буде контактувати з відкритою шкірою навіть упродовж невеликої кількості часу, то цього буде достатньо, щоб сталося отруєння

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
сьогодні, 08:43 Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
Михайло Поживанов 492
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
17 липня, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 2168
Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
17 липня, 21:01 Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
Настя Сукач 6146
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
17 липня, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
4242
ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
17 липня, 20:04 ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
2970
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Волонтер вказав на вразливе місце української армії
24 лютого , 11:51
У ДТП загинула Юлія Рукавіцина – відома журналістка та ведуча радіо "Аристократи"
2 липня , 12:43
Помер батько одного із перших загиблих під час Євромайдану Михайла Жизневського
8 квітня , 19:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук