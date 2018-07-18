Путін наказав знищити військове містечко, де ймовірно створили отруту "Новачок"

За наказом президента Росії Володимира Путіна невдовзі мають ліквідувати адміністративно-територіальне утворення Шихани в Саратовській області. У британській розвідці переконують, що саме там могли розробити нервово-паралітичну речовину "Новачок".

Указ вже опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ.

Читайте також: Експерт назвав найбільш "болюче місце" в Україні, по якому може вдарити Путін

Наразі заплановані піврічні підготовчі заходи із ліквідації Шихан. Відтак, повністю містечко мають закрити до 1 січня 2019 року. Для цього у бюджеті передбачили 63,8 мільйона рублів.

Як пише УНІАН, британська розвідка припускає, що у Шиханах протягом останніх десятиліть проводились випробування ефективності застосування "Новачка" для здійснення "точкових вбивств". Проте запасів отрути в Шиханах недостатньо, щоб використовувати "Новачок" на полі бою.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла.

Що таке "Новачок"? Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Їх розробили у колишньому СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії та технології (ДСНДІОХТ), який розташовувався у Москві, а програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант".



Агенти групи "Новачок" — одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Це речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не приведе до летального результату, воно може викликати параліч. За словами колишнього співробітника ДСНДІОХТ Віла Мірзоянова, за своїми бойовими характеристиками "Новачок" значно перевершує відомий VX, оскільки ураження від нього є практично невиліковним — щонайменше люди залишаються непрацездатними інвалідами. Наслідки отруєння будуть тривати десятки і десятки років. Навіть якщо до організму потрапить зовсім невелика кількість речовини. Одяг може затримати отруєння "Новачком", але якщо ця речовина буде контактувати з відкритою шкірою навіть упродовж невеликої кількості часу, то цього буде достатньо, щоб сталося отруєння