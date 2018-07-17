Експерт назвав найбільш "болюче місце" в Україні, по якому може вдарити Путін

Президент РФ Володимир Путін може вдарити по найбільш хворому місцю для України – Азовському морю.

Про це заявив військовий експерт і блогер Олексій Арестович в інтерв'ю "Апострофу".

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Можуть бути якісь дії на Азовському морі, яке вони поступово віджимають, – це найбільш болюче місце зараз, і я очікую від них якихось гидот там. Можливо, буде демонстрація сили, тобто ще більший огляд суден, якісь збройні провокації з віджиманням наших рибалок у якусь зону, спробами їх арешту,

– зазначив експерт.

Він також додав, що Москві дуже вигідно наразі качати ситуацію, тому що українська влада нічого не може зробити з російським збройним тиском на Азовському морі. Так, складається ідеальна ситуація для агресора.

Арестович підкреслив, що важко спрогнозувати, як буде діяти Путін. Цілком може бути якесь посилення на Донбасі, зокрема, традиційно до 24 серпня, – Дня незалежності України.

"І потім, у нас 1 вересня фактично стартують вибори. Якось це буде пов'язано зі спробою розхитати ситуацію зсередини, пропхати до парламенту проросійські партії або проросійських кандидатів на президентських виборах. Одним словом, гібридна війна", – підсумував Олексій Арестович.