01:14
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Експерт назвав найбільш "болюче місце" в Україні, по якому може вдарити Путін

2234 Читать новость на русском
Путін може вдарити по найбільш хворому місцю для України – по Азовському морю.
Путін може вдарити по найбільш хворому місцю для України – по Азовському морю. / ria.ru

Президент РФ Володимир Путін може вдарити по найбільш хворому місцю для України – Азовському морю.

Про це заявив військовий експерт і блогер Олексій Арестович в інтерв'ю "Апострофу".

Читайте також: Трамп заявив, що "обмовився" під час зустрічі з Путіним: подробиці

Можуть бути якісь дії на Азовському морі, яке вони поступово віджимають, – це найбільш болюче місце зараз, і я очікую від них якихось гидот там. Можливо, буде демонстрація сили, тобто ще більший огляд суден, якісь збройні провокації з віджиманням наших рибалок у якусь зону, спробами їх арешту,
– зазначив експерт.

Він також додав, що Москві дуже вигідно наразі качати ситуацію, тому що українська влада нічого не може зробити з російським збройним тиском на Азовському морі. Так, складається ідеальна ситуація для агресора.

Арестович підкреслив, що важко спрогнозувати, як буде діяти Путін. Цілком може бути якесь посилення на Донбасі, зокрема, традиційно до 24 серпня, – Дня незалежності України.

"І потім, у нас 1 вересня фактично стартують вибори. Якось це буде пов'язано зі спробою розхитати ситуацію зсередини, пропхати до парламенту проросійські партії або проросійських кандидатів на президентських виборах. Одним словом, гібридна війна", – підсумував Олексій Арестович.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 17 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"
17 липня, 22:05 Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"
978
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
17 липня, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 1902
Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
17 липня, 21:01 Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
Настя Сукач 3432
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
17 липня, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
3389
ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
17 липня, 20:04 ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
1945
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Собчак просить дозволу з'їздити в Крим
 6 березня , 19:24
В Україну повернувся полонений Роман Савков: ексклюзивні деталі обміну
 24 січня , 19:47
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук