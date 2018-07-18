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Путин приказал уничтожить военный городок, где вероятно создали яд "Новичок"

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Владимир Путин
Владимир Путин / nua.in.ua

По приказу президента России Владимира Путина вскоре должны ликвидировать административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области. В британской разведке утверждают, что именно там могли разработать нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Указ уже опубликовали на официальном портале правовой информации РФ.

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Сейчас запланированы полугодовые подготовительные меры по ликвидации Шихан. Следовательно, полностью городок должны закрыть к 1 января 2019 года. Для этого в бюджете предусмотрели 63,8 миллиона рублей.

Как пишет УНИАН, британская разведка предполагает, что в Шиханах в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения "Новичка" для осуществления "точечных убийств". Однако запасов яда в Шиханах недостаточно, чтобы использовать "Новичок" на поле боя.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были тоже "Новичком". Впоследствии женщина умерла.

Что такое "Новичок"? Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Их разработали в бывшем СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), который располагался в Москве, а программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".

Агенты группы "Новичок" — одни из наиболее токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. По словам бывшего сотрудника ГСНИИОХТ Вила Мирзоянова, по своим боевым характеристикам "Новичок" значительно превосходит известный VX, поскольку поражение от него является практически неизлечимым — по меньшей мере люди остаются нетрудоспособными инвалидами. Последствия отравления будут продолжаться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Одежда может задержать отравление "Новичком", но если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже на протяжении небольшого количества времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Владимир Путин Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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