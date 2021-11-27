Из-за такой протяженности строительные работы до сих пор продолжаются. Об этом заявил представитель Государственного агентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма.

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Завершить работу планируют до 6 декабря.

Сколько стоил забор

Общие расходы на дополнительную закупку колючей проволоки, строительство и услуги технического надзора составят 2,3 миллиона евро. Правда, этот забор временный.

Латвия хочет построить постоянный забор. Он обойдется в 3,7 миллиона евро.

Обратите внимание! В Латвии 22 ноября стартовали ежегодные совместные военные учения НАТО под названием Winter Shield 2021. Они проходят у российских границ. Многонациональную боевую группу возглавила Канада.

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