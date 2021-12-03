Офіційну пропозицію полякам зробили від імені президента Чехії Мілоша Земана. У Кабміні підтвердили, що у Варшаві на це погодились.

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Для відправки військових необхідна згода парламенту

Сьогодні ми отримали від польської сторони позитивну відповідь на офіційну пропозицію президента Земана надати допомогу у подоланні кризи

– повідомили у Міністерстві оборони Чехії.

Найімовірніше – це буде відправка на територію Польщі армійських підрозділів. Проте для цього має бути рішення парламенту.

Трохи затягнути процес має зміна уряду в Чехії. Адже незабаром прем'єр-міністром замість Андрія Бабіша має стати Петер Фіала. Ймовірно, саме він вирішуватиме питання щодо введення військ.

Зверніть увагу! Раніше глава МВС Польщі Маріуш Блащак заявив, що веде перемовини щодо допомоги Чехії та Угорщини у міграційній кризі. На польський кордон уже прибули 155 британських та 150 естонських солдатів. Вони виконують інженерно-розвідувальні завдання.

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Останні новини щодо міграційної кризи на кордоні Білорусі:

У Литві нещодавно заявили, що міграційна криза, яку спричинив режим Лукашенка, не завершується. Проте наразі ситуація перебуває під контролем.

Нещодавно територію Польщі обстріляли з пневматичної зброї з території Білорусі.

Також спільне патрулювання на кордоні провели російські та білоруські винищувачі.

Євросоюз намагається вплинути на Білорусь економічно, вже ввели черговий пакет санкцій.

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