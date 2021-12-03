Офіційну пропозицію полякам зробили від імені президента Чехії Мілоша Земана. У Кабміні підтвердили, що у Варшаві на це погодились.

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Для відправки військових необхідна згода парламенту

Сьогодні ми отримали від польської сторони позитивну відповідь на офіційну пропозицію президента Земана надати допомогу у подоланні кризи
– повідомили у Міністерстві оборони Чехії.

Найімовірніше – це буде відправка на територію Польщі армійських підрозділів. Проте для цього має бути рішення парламенту.

Трохи затягнути процес має зміна уряду в Чехії. Адже незабаром прем'єр-міністром замість Андрія Бабіша має стати Петер Фіала. Ймовірно, саме він вирішуватиме питання щодо введення військ.

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