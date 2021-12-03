Офіційну пропозицію полякам зробили від імені президента Чехії Мілоша Земана. У Кабміні підтвердили, що у Варшаві на це погодились.
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Для відправки військових необхідна згода парламенту
Сьогодні ми отримали від польської сторони позитивну відповідь на офіційну пропозицію президента Земана надати допомогу у подоланні кризи
– повідомили у Міністерстві оборони Чехії.
Найімовірніше – це буде відправка на територію Польщі армійських підрозділів. Проте для цього має бути рішення парламенту.
Трохи затягнути процес має зміна уряду в Чехії. Адже незабаром прем'єр-міністром замість Андрія Бабіша має стати Петер Фіала. Ймовірно, саме він вирішуватиме питання щодо введення військ.
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Останні новини щодо міграційної кризи на кордоні Білорусі:
- У Литві нещодавно заявили, що міграційна криза, яку спричинив режим Лукашенка, не завершується. Проте наразі ситуація перебуває під контролем.
- Нещодавно територію Польщі обстріляли з пневматичної зброї з території Білорусі.
- Також спільне патрулювання на кордоні провели російські та білоруські винищувачі.
- Євросоюз намагається вплинути на Білорусь економічно, вже ввели черговий пакет санкцій.
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