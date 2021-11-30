Патрулювання проводили багатофункціональні винищувачі Су-30СМ. Про такі польоти Білорусь та Росія, мовляв, домовилися ще раніше.

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Польоти здійснюються за заздалегідь затвердженим планом в залежності від погодних умов і часу доби,

– наголосили у міноборони Білорусі.

Дивіться відео з патрулювань Білорусі та Росії:

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі: останні новини

28 листопада мігранти на кордоні побилися через останню пару теплого взуття. Генсекретар білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов пояснив, що нелегали вдячні за допомогу, але їхні "апетити ростуть". Адже напередодні біженці просили поміняти взуття, бо воно їм не підійшло.

Що відомо про спецоперацію "Полісся"

Аби захистити кордон України від потенційного напливу мігрантів з Білорусі, українські прикордонники розпочали спецоперацію "Полісся".

Аби не допустити загрози, прикордонники використовують авіацію, безпілотники та технічні засоби стеження.

До патрулювання залучили сили Нацгвардії, поліції, Збройних сил України та резервів.

Повний текст публікації білоруського міністерства оборони у телеграмі:

Продовжується реалізація рішення щодо спільного патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону Білорусі у межах посилення бойового чергування протиповітряної оборони змішаної тактичної групи багатофункціональних винищувачів Су-30СМ Білорусі та Росії.

Польоти здійснюються за заздалегідь затвердженим планом в залежності від погодних умов і часу доби.