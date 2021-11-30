Патрулирование проводили функциональные истребители Су-30СМ. О таких полётах Беларусь и Россия, мол, договорились еще раньше.

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Полеты осуществляются по заранее утвержденному плану в зависимости от погодных условий и времени суток,

– отметили в минобороны Беларуси.

Смотрите видео патрулирований Беларуси и России:

Ситуация на границе Беларуси и Польши: последние новости

28 ноября мигранты на границе подрались из-за последней пары теплой обуви. Генсекретарь белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов объяснил, что нелегали благодарны за помощь, но их "аппетиты растут". Ведь накануне беженцы просили поменять обувь, потому что она им не подошла.

Что известно о спецоперации "Полесье"

Чтобы оградить границу Украины от потенциального наплыва мигрантов из Беларуси, украинские пограничники начали спецоперацию "Полесье".

Чтобы не допустить угрозы, пограничники используют авиацию, беспилотники и технические средства слежения.

К патрулированию были привлечены силы Нацгвардии, полиции, Вооруженных сил Украины и резервов.

Полный текст публикации белорусского министерства обороны в телеграме:

Продолжается реализация решения совместного патрулирования воздушного пространства вдоль государственной границы Беларуси в рамках усиления боевого дежурства противовоздушной обороны смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России.

Полеты осуществляются по заранее утвержденному плану в зависимости от погодных условий и времени суток.