Про це повідомили під час тренувань українських силовиків на кордоні з Білоруссю. Навчання необхідні, аби вчасно відреагувати, якщо міграційна криза від якої страждають кордони країни Євросоюзу, перекинеться на Україну.

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Розмовляв з міністром внутрішніх справ Польщі. Він запевнив у тому, що є загроза спрямування мігрантів в бік України. Денис Монастирський Міністр внутрішніх справ України

Мета – злагодити дії силовиків

За легендою 300 умовних порушників підходили до лінії державного кордону України з Білоруссю. Оборону тримали прикордонники та нацгвардійці. Під час навчання також залучили авіацію.



Авіація допоможе оперативніше реагувати на прориви кордону / Фото пресслужби МВС

Зверніть увагу! Такі навчання заплановані у 5 областях уздовж всієї ділянки українсько-білоруського розмежування. Окрім навчань, кордон посилено охороняють, а за потреби – готове підсилення.

За словами Монастирського, завдання, яке він поставив, військові виконали. Суть полягала в тому, аби з кожного з пунктів перетину кордону (їх 34 на території, що межує з Білоруссю) можна було доїхати до відповідного прикордоння менше ніж за годину.



Навчання допоможуть злагодити дії силовиків / Фото пресслужби МВС

Як повідомив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, сусідня держава шле чіткі сигнали. Тому мета проведення цих навчань – злагодити дії усіх складових сил безпеки й оборони, щоб вони вчасно реагували на зміни в ситуації.

Мобільні пункти утримання нелегалів

Умовних порушників після затримання передавали міграційній службі. До повернення на батьківщину вони перебуватимуть у тимчасовому пункті утримання нелегалів.

"Ці комплекси є мобільними. Вони дозволяють навіть у польових умовах відбирати біометричні параметри особи та відповідно – документувати", – зазначив перший заступник начальника управління у Волинській області Олександр Пахолюк.

Довідка. Військові навчання триватимуть на кордоні до кінця 2021 року. Зараз прикордонники активно посилюють усю українсько-білоруську межу. Також в планах силовиків розташувати нові контрольні пости на автомобільних дорогах, патрулювати автобусні та залізничні станції.

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