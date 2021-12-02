За словами Лукашенка, навчання будуть двоетапними. Перший етап розпочнеться у найближчі кілька місяців, а другий – через місяць після першого.

До теми Зроблю все, щоб Україна стала нашою, – Лукашенко видав неоднозначну заяву

Нам треба прикривати південь. Щоб вже зовсім із півднем закінчити, ми домовились з Путіним, що найближчим часом маємо разом провести навчання на білорусько-українському кордоні. Якщо раптом конфлікт, то ми, білоруська армія, вступаємо в цю війну першими і другим ешелоном до нас підтягуються частини західного округу,

– пригрозив Лукашенко.

Спершу самопроголошений президент Білорусі заявив, що не планує нарощувати збройні сили. А згодом він сам себе заперечив, сказавши, що ймовірно чисельність військових зросте з 65 тисяч до 70. Лукашенко іронічно сказав, що для спільного угрупування Росії і Білорусі буде стільки військових, скільки треба.

Ситуація на білорусько-українському кордоні

На українсько-білоруський кордон Міністерство внутрішніх справ перенаправило додаткові сили Національної гвардії, щоб допомогти підрозділам Державної прикордонної служби та Національної поліції контролювати ситуацію на кордоні.

За рішенням РНБО щодо посилення охорони кордону, додаткові сили МВС України залучили, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби та запобігти можливим провокаціям.

Уряд виділив з резервного фонду понад 175 мільйонів гривень на додаткове посилення захисту українсько-білоруського кордону. Прикордонники попереджали, що на українсько-білоруській ділянці кордону є реальна загроза збройних нападів, захоплення та утримання установ ДПС та інших правоохоронних органів під час спроб перетину кордону нелегальними мігрантами, що перебувають на території Білорусі.

Текст публікації в телеграмі:

Лукашенко сказав РИА Новости, що Росія та Білорусь у "найближчі два місяці" проведуть у два етапи військові навчання біля білорусько-українського кордону.