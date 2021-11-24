Відповідне рішення урядовці ухвалили 24 листопада під час засідання Кабінету Міністрів.

Важливо Поламали огорожу: мігранти вночі знову намагалися прорватися крізь кордон до Польщі

Частина з цієї суми піде на виплати тим, хто охороняє державний кордон, зокрема:

66,9 мільйона гривень отримають прикордонники;

ще 108,09 мільйона – нацгвардійці.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна має бути готова до будь-якого сценарію.

Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений і на українсько-білоруський кордон,

– написав Шмигаль.

Як відзначають прикордонники, на українсько-білоруській ділянці кордону є реальна загроза збройних нападів, захоплення та утримання установ ДПС та інших правоохоронних органів під час спроб перетину кордону нелегальними мігрантами, що перебувають на території Білорусі.

Хто охороняє українсько-білоруський кордон

Для посилення захисту кордону в першій хвилі залучили:

3098 прикордонників,

859 нацгвардійців,

а також 390 одиниць техніки.

У другій та третій хвилях планується залучити ще 1555 прикордонників, 193 одиниць військової техніки, 6993 нацгвардійці та понад 100 одиниць військової техніки.

Зауважимо, що на українсько-білоруському кордоні 24 листопада розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Вона передбачає заходи для нарощення охорони та захисту нашого кордону.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, частина з цієї суми піде на виплати прикордонникам та нацгвардійцям.

Повний текст публікації Дениса Шмигаля:

На посилення охоронних заходів українського кордону виділяємо 175 мільйонів гривень. Відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні Уряду. Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений і на українсько-білоруський кордон, тож маємо бути готові до будь-якого сценарію.