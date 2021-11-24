Відповідне рішення урядовці ухвалили 24 листопада під час засідання Кабінету Міністрів.
Важливо Поламали огорожу: мігранти вночі знову намагалися прорватися крізь кордон до Польщі
Частина з цієї суми піде на виплати тим, хто охороняє державний кордон, зокрема:
- 66,9 мільйона гривень отримають прикордонники;
- ще 108,09 мільйона – нацгвардійці.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна має бути готова до будь-якого сценарію.
Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений і на українсько-білоруський кордон,
– написав Шмигаль.
Як відзначають прикордонники, на українсько-білоруській ділянці кордону є реальна загроза збройних нападів, захоплення та утримання установ ДПС та інших правоохоронних органів під час спроб перетину кордону нелегальними мігрантами, що перебувають на території Білорусі.
Хто охороняє українсько-білоруський кордон
Для посилення захисту кордону в першій хвилі залучили:
- 3098 прикордонників,
- 859 нацгвардійців,
- а також 390 одиниць техніки.
У другій та третій хвилях планується залучити ще 1555 прикордонників, 193 одиниць військової техніки, 6993 нацгвардійці та понад 100 одиниць військової техніки.
Зауважимо, що на українсько-білоруському кордоні 24 листопада розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Вона передбачає заходи для нарощення охорони та захисту нашого кордону.
Що відомо про кризу на польсько-білоруському кордоні?Напружена ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею почала наростати із 8 листопада. Саме тоді з Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Тому Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні. Згодом поляки заявили, що білоруські правоохоронці не дозволяють нелегалам повертатися. ЄС запевняє, що мігрантів на кордоні зібрали організовано.
Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, частина з цієї суми піде на виплати прикордонникам та нацгвардійцям.
Повний текст публікації Дениса Шмигаля:
На посилення охоронних заходів українського кордону виділяємо 175 мільйонів гривень. Відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні Уряду. Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений і на українсько-білоруський кордон, тож маємо бути готові до будь-якого сценарію.