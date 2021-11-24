Соответствующее решение чиновники приняли 24 ноября во время заседания Кабинета Министров.

Важно Поломали ограждение: мигранты ночью снова пытались прорваться сквозь границу в Польшу

Часть из этой суммы пойдет на выплаты тем, кто охраняет государственную границу, в частности:

66,9 миллиона гривен получат пограничники;

еще 108,09 миллиона – нацгвардейцы.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина должна быть готова к любому сценарию.

Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен и на украинско-белорусскую границу,

– написал Шмыгаль.

Как отмечают пограничники, на украинско-белорусском участке границы есть реальная угроза вооруженных нападений, захвата и удержания учреждений ГПС и других правоохранительных органов во время попыток пересечения границы нелегальными мигрантами, которые находятся на территории Беларуси.

Кто охраняет украинско-белорусскую границу

Для усиления защиты границы в первой волне привлекли:

3098 пограничников,

859 нацгвардейцев,

а также 390 единиц техники.

Во второй и третьей волнах планируется привлечь еще 1555 пограничников, 193 единиц военной техники, 6993 нацгвардейцов и свыше 100 единиц военной техники.

Заметим, что на украинско-белорусской границе 24 ноября началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она предусматривает меры для наращивания охраны и защиты нашей границы.

Что известно о кризисе на польско-белорусской границе? Напряженная ситуация на границе между Беларусью и Польшей начала нарастать с 8 ноября. Именно тогда Напряженная ситуация на границе между Беларусью и Польшей начала нарастать с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов . Поэтому Польша решила увеличить количество военных на границе. Впоследствии поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, часть из этой суммы пойдет на выплаты пограничникам и нацгвардейцам.

Полный текст публикации Дениса Шмыгаля:

На усиление охранных мероприятий украинской границы выделяем 175 миллионов гривен. Соответствующее решение поддержали сегодня на заседании правительства. Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизирующий проект может быть распространен и на украинско-белорусскую границу, поэтому должны быть готовы к любому сценарию.