По словам Лукашенко, учения будут двухэтапными. Первый этап начнется в ближайшие несколько месяцев, а второй – через месяц после первого.

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Нам нужно прикрывать юг. Чтобы уже совсем с югом закончить, мы договорились с Путиным, что в ближайшее время должны провести учения на белорусско-украинской границе. Если вдруг конфликт, то мы, белорусская армия, вступаем в эту войну первым и вторым эшелоном к нам подтягиваются части западного округа,

– пригрозил Лукашенко.

Сначала самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что не планирует наращивать вооруженные силы. А впоследствии он сам себе возразил, сказав, что, вероятно, численность военных возрастет с 65 тысяч до 70. Лукашенко иронически сказал, что для общей группировки России и Беларуси будет столько военных, сколько нужно.

Ситуация на белорусско-украинской границе

На украинско-белорусскую границу Министерство внутренних дел перенаправило дополнительные силы Национальной гвардии, чтобы помочь подразделениям Государственной пограничной службы и Национальной полиции контролировать ситуацию на границе.

По решению СНБО насчет усиления охраны границы, дополнительные силы МВД Украины привлекли, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости и предотвратить возможные провокации.

Правительство выделило из резервного фонда более 175 миллионов гривен на дополнительное усиление защиты украинско-белорусской границы. Пограничники предупреждали, что на украинско-белорусском участке границы есть реальная угроза вооруженных нападений, захвата и содержания учреждений ГПС и других правоохранительных органов при попытке пересечения границы нелегальными мигрантами, находящимися на территории Беларуси.

Текст публикации в телеграме:

Лукашенко сказал РИА Новости, что Россия и Беларусь в "ближайшие два месяца" проведут в два этапа военные учения возле белорусско-украинской границы.