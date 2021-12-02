За словами посадовця, контролювати ситуацію допомогли також солідарність з ЄС та політика повернення мігрантів. Водночас, держави розглядають ще багато можливих сценаріїв розвитку подій.

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Ми не бачимо кінця міграційної кризи. Але режим Лукашенка зараз у певному розпачі. Лукашенко став супутником кремлівського режиму і хід подій багато в чому залежатиме від Росії,

– сказав Кащунас.

Дамба на кордоні з Білоруссю

Литовський політик назвав будівництво дамби на кордоні з Білоруссю дуже важливим елементом у всій системі охорони кордону. Завдяки дамбі, як каже він, можна зменшити потоки мігрантів, а спецслужби зможуть ефективніше реагувати.

Згідно з припущеннями, у найближчі місяці мають завершити перший етап будівництва дамби на кордоні Литви і Білорусі. Планують встановити бар'єр протяжністю близько 100 кілометрів. Завершити будівництво повністю Литва збирається до вересня 2022 року.

Литва і криза з мігрантами