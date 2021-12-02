По словам чиновника, контролировать ситуацию помогли также солидарность с ЕС и политика возврата мигрантов. В то же время, страны рассматривают еще много возможных сценариев развития событий.

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Мы не видим конца миграционного кризиса. Но режим Лукашенко сейчас в определенном отчаянии. Лукашенко стал спутником кремлевского режима и ход событий во многом будет зависеть от России,

– сказал Кащунас.

Дамба на границе с Беларусью

Литовский политик назвал строительство дамбы на границе с Беларусью очень важным элементом во всей системе охраны границы. Благодаря дамбе, как говорит он, можно уменьшить потоки мигрантов, а спецслужбы смогут эффективнее реагировать.

Согласно предположениям, в ближайшие месяцы должны завершить первый этап строительства дамбы на границе Литвы и Беларуси. Планируют установить барьер протяженностью около 100 километров. Завершить строительство полностью Литва собирается к сентябрю 2022 года.

Литва и кризис с мигрантами