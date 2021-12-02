По словам чиновника, контролировать ситуацию помогли также солидарность с ЕС и политика возврата мигрантов. В то же время, страны рассматривают еще много возможных сценариев развития событий.
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Мы не видим конца миграционного кризиса. Но режим Лукашенко сейчас в определенном отчаянии. Лукашенко стал спутником кремлевского режима и ход событий во многом будет зависеть от России,
– сказал Кащунас.
Дамба на границе с Беларусью
Литовский политик назвал строительство дамбы на границе с Беларусью очень важным элементом во всей системе охраны границы. Благодаря дамбе, как говорит он, можно уменьшить потоки мигрантов, а спецслужбы смогут эффективнее реагировать.
Согласно предположениям, в ближайшие месяцы должны завершить первый этап строительства дамбы на границе Литвы и Беларуси. Планируют установить барьер протяженностью около 100 километров. Завершить строительство полностью Литва собирается к сентябрю 2022 года.
Литва и кризис с мигрантами
- 8 ноября к границе между Польшей и Беларусью отправились несколько сотен мигрантов. Варшава назвала такие действия самой большой попыткой насильственного проникновения.
- Литовское правительство ввело чрезвычайное положение в районах возле границы с Беларусью. Согласно правилам, мигрантов и расселенных лишают права на переписку, телефонные разговоры и использование других средств связи и получение информации.
- Из-за огромной колонны мигрантов Литва перебросила к границе с Польшей и Беларусью дополнительные силы, готовясь ко всем возможным сценариям.
- Пограничники Беларуси заявляли, что нашли на границе с Литвой тело мигранта. Утверждали, что избитого беженца перебросили с литовской территории. В Литве уверяли, что такой информации не имеют.