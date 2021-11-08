По разным данным, на границе Беларуси с Польшей может находиться от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщил глава Службы охраны государственной границы Рустам Любаев.

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Литва дислоцирует силы к границе с Польшей

По словам Любаева, нелегалы ​​собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (Беларусь) – Кузница (Польша). Этой информацией в Литве уже владели накануне. "Мы готовились к возможным сценариям, сегодня будем принимать решения, сейчас проходят встречи со штабом вооруженных сил", – добавил он.

Планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных в боевой готовности. Уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности,

– подчеркнул он.

В МВД страны говорят о чрезвычайном положении

Как пишет LTR, из-за большого потока нелегалов на белорусско-польской границе министр внутренних дел Агне Билотайте предложила ввести в Литве чрезвычайное положение. Мол, нужно принять все возможные меры, чтобы не допустить вторжения мигрантов. При этом чиновница заверила, что сейчас ситуация на литовско-белорусской границе – под контролем.

"Мы наблюдаем за происходящим на польско-белорусской границе. Это значит, что мы можем ожидать подобных вторжений и атак. Поэтому все наши учреждения максимально подготовлены, готовы наши военные и армия", – отметила министерша.

Обратите внимание! Ранее о боевой готовности на границе с Белоруссией объявила Польша. Министр внутренних дел страны сообщил, что на границе дежурят более 12 тысяч солдат.