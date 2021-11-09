Засідання уряду, на якому обговорили введення надзвичайного стану на литовсько-білоруському кордоні, відбулося зранку 9 листопада. Раніше було запроваджено посилений режим охорони кордону.
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Подробиці про рішення Литви
Надзвичайний стан хочуть запровадити з 10 листопада – починаючи з 00:00 й терміном на місяць. Він діятиме на всій ділянці литовсько-білоруського кордону й углиб країни на 5 кілометрів від нього. Крім цього – у пунктах реєстрації й місцях розселення мігрантів у містах Вілюнюс, Кібартай, Рукла, Медінінкай, Пабраде, а також за 200 метрів навколо них.
Що передбачає надзвичайний стан
Поки він діятиме, мігрантів та розселених позбавляють права на листування, телефонні розмови й використання інших засобів зв'язку та отримання інформації. Виняток – випадки звернень до державних відомств та установ.
Зауважимо, що під час режиму надзичайного стану дозволено використовувати кошти з державного резерву. Їх можна спрямовувати на усунення загрозу громадському спокою через наплив мігрантів.
Що цьому передувало
- 8 листопада до кордону між Польщею та Білоруссю вирушили кілька сотень мігрантів. Варшава назвала такі дії найбільшою спробою насильницького проникнення.
- З'ясувалося, що це – курди, які організували похід на кордон через соцмережі. Для координації дій вони створили чат у телеграмі, який назвали "Білоруський збір біженців 10/11".
- Згодом Польща оголосила про бойову готовність на кордоні з Білоруссю. За словами міністра оборони країни, на чергування вийшли понад 12 тисяч солдатів.
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