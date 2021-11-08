Відео із закликом зібратися всім разом і піти до польського кордону опублікували у фейсбуці увечері 6 листопада.
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Мігранти організувалися через соцмережі
Білоруські опозиційні телеграми пишуть, що мігранти на кордоні – курди, які самі організували похід на межі Білорусі та Польщі 8 листопада.
Вранці 7 листопада для координації дій біженці створили чат у телеграмі, який назвали "Білоруський збір біженців 10/11". У ньому опублікували крапку на карті поблизу прикордонного переходу "Брузгі". Саме там вранці 8 листопада і зафіксували колону мігрантів.
Судячи з повідомлень у чатах, люди планували піти саме на КПП, щоб законно перетнути кордон Білорусі та потім просити поляків, щоб ті їх пустили на територію своєї країни. Проте білоруські прикордонники зігнали мігрантів з дороги. Наразі вони перебувають у лісі.
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Біля кордону з Польщею – сотні біженців: дивіться відео
Колони мігрантів біля кордону Польщі: що відомо
- Вранці 8 листопада на білорусько-польському кордоні помітили сотні людей з рюкзаками. Вони прямували до пункту пропуску "Брузгі".
- У Варшаві назвали ситуацію найбільшою спробою насильницького проникнення у країну. А польський прем'єр-міністр скликав через це екстрене засідання антикризового штабу.
- Крім того, Польща оголосила про бойову готовність на кордоні з Білоруссю. Там чергують 12 тисяч солдатів.