Видео с призывом собраться всем вместе и пойти к польской границе опубликовали в фейсбуке вечером 6 ноября.

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Мигранты организовались через соцсети

Белорусские оппозиционные телеграм-каналы пишут, что мигранты на границе – курды, организовавшие сами поход к границе Беларуси и Польши 8 ноября.

Утром 7 ноября для координации действий беженцы создали чат в телеграме, названный "Белорусским сбором беженцев 10/11". В нем опубликовали точку на карте у пограничного перехода "Брузги". Там утром 8 ноября и зафиксировали колонну мигрантов.

Судя по сообщениям в чатах, люди планировали пойти именно на КПП, чтобы законно пересечь границу Беларуси и затем просить поляков, чтобы те их пустили на территорию своей страны. Однако белорусские пограничники согнали мигрантов с дороги. Пока что они находятся в лесу.

Справка. Курды – народ, не имеющий своей государственности. Проживает преимущественно на территориях Турции, Ирана, Ирака и Сирии. В других странах мира присутствует большая курдская диаспора. В общей сложности их примерно 40 миллионов человек.

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