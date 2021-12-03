Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито будь-якої миті готовий до переговорів із легітимними лідерами країн. Про це заявили у Міністерстві зовнішніх справ країни і додали, що Лукашенко прагне діалогу на рівних умовах.
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Єдиний вихід із ситуації, що склалася у відносинах із Заходом – рівноправний діалог і взаємовигідна співпраця,
– повідомили у МЗС.
Санкції проти Білорусі
- З 2 грудня почав діяти п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, який затвердив Євросоюз. Обмеження ввели через міграційну кризу на кордоні. Європа звинувачує Білорусь у тому, що вона сприяє приїзду мігрантів на свою територію. Далі режим Олександра Лукашенка підштовхує тисячі біженців перетинати кордон з Польщею та іншими державами Європи.
- Під обмеження потрапили 17 людей та 11 організацій. Також Євросоюз працює над шостим пакетом санкцій, який може бути готовий у січні або лютому 2022 року.
- Мінфін США також розширив санкції проти Білорусі, в перелік списку потрапили 20 організацій та 12 юридичних осіб. Серед них – і середній син Олександра Лукашенка – Дмитро.
- Санкції у Вашингтоні ухвалили через те, що режим Лукашенка нехтує міжнародними нормами та добробутом власних громадян. Це реакція, передусім, на ситуацію з нелегалами на кордоні Білорусі та Польщі.